Napoli Parma, biglietti troppo cari per gli ospiti: sciopero dei tifosi crociati

I tifosi del Parma contro il caro biglietti del Napoli per il settore ospiti: ecco l’iniziativa dei supporter crociati

Sciopero preannunciato da parte dei tifosi del Parma, che non seguiranno la squadra a Napoli. Il motivo? Lanciare un segnale e denunciare il rincaro dei prezzi del San Paolo. Ecco le dichiarazioni in merito di un portavoce della fazione dei Boys, riportate dalla Gazzetta dello Sport.

«Siamo stati da sempre fautori dei settori popolari. Il calcio ha unito tanta gente perché era per tutti, ora invece vediamo un disegno per arrivare a una élite dei consumatori, a discapito dei tifosi normali. Non siamo più disposti a diventare dei bancomat per le società dei calcio. Anche perché a Napoli ci andavamo dal 2007 e ci hanno sempre fatti entrare a metà partita».