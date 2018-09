D’Aversa sogna l’impresa a Napoli: «Nulla è impossibile»

Reduce dalla vittoria contro il Cagliari, il Parma di Roberto D’Aversa è atteso domani dalla trasferta del San Paolo col Napoli: le parole del tecnico in conferenza stampa

Tra le rivelazioni di questa primissima parte di stagione, il Parma è atteso domani dall’ostica trasferta del San Paolo contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico gialloblu Roberto D’Aversa in conferenza stampa ha presentato così il confronto con gli azzurri: «Sono passati solo due giorni dalla gara di sabato, le forze per la partita potrebbe dartele il fatto di giocare in uno stadio come questo. Potrebbe mancare brillantezza, ma sarà importante l’aspetto mentale. Di impossibile nella vita non c’è nulla: proveremo a portare a casa il risultato nonostante il valore del nostro avversario».

Continua D’Aversa, parlando del collega Ancelotti: «Ha dimostrato molto, non solo in Italia: ha raggiunto grandi obiettivi a prescindere dal sistema di gioco: ora gioca con un 4-4-2 che è più 4-2-4, mentre al Milan puntava sull’albero di Natale. E’ sempre stato un grande tecnico dal punto di vista della gestione, i calciatori hanno sempre parlato molto bene di lui: ho avuto la fortuna di incontrarlo nel mio ultimo anno di settore giovanile». Prosegue l’ex mister del Lanciano: «Il Napoli ha un potenziale devastante, con calciatori capaci di lavorare tra le linee e che sanno fare male anche attaccando la profondità o su situazione singole. Dovremo stare compatti e provare a rendere difficile la sfida al Napoli».