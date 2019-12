Napoli-Parma, Insigne sostituito e coperto dai fischi

Lorenzo Insigne bocciato dal pubblico del San Paolo: i tifosi fischiano il capitano, uscito nel corso di Napoli Parma

(Luigi Fontana, inviato a Napoli) – Al momento della sostituzione, il San Paolo non è stato benevolo con Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è stato, infatti, sostituito da Lozano al 79′ e il pubblico partenopeo lo ha fischiato copiosamente.

Insigne non è stato autore di una prestazione indimenticabile ed è risultato essere uno dei peggiori in campo. I tifosi non hanno mancato di sottolineare quanto siano insoddisfatti delle ultime performance del partenopeo.