Napoli, Petagna a rischio Spezia: gli aggiornamenti verso la Coppa Italia

Andrea Petagna potrebbe saltare la gara contro lo Spezia: ecco le ultime sul centravanti del Napoli in vista della Coppa Italia

Andrea Petagna potrebbe saltare la gara contro lo Spezia in Coppa Italia. Il centravanti del Napoli, infatti, ha svolto ancora una parte di lavoro personalizzato oggi a Castelvolturno ed una parte con il gruppo, come riporta il sito degli azzurri.

La sua presenza è sempre più in dubbio per la gara in programma domani sera alle 21 al Diego Armando Maradona valida per i quarti di finale di Coppa Italia.