Napoli Pisa, Conte: «Non è mai facile vincere. A quel giocatore ho visto che...» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Conte dopo quella che è stata la partita di Serie A Napoli Pisa

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Conte ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Napoli Pisa di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Iniziamo a dire che non è mai facile vincere. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che è prima in tutto dal punto di vista fisico. Non era una partita semplice. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a fare le diagonali con i centrocampisti. Siamo soddisfatti di essere partiti con 4 vittorie in un campionato che sarà molto equilibrato e in cui ci sono 7-8 squadre di alto livello. Lucca l’ho abbracciato per la gioia. È un ragazzo che sta lavorando tanto. Quando io predico calma e prudenza non è che metto le mani avanti è semplicemente che noi non abbiamo la rosa rodata per fare così tante competizioni. Abbiamo aggiunto tanti calciatori in una squadra con lo scudetto sulla maglia che pesa. Non riesci a giocare in maniera sciolta ma lo fai con aspettative importanti»