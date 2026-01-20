Napoli in emergenza infortuni: la probabile formazione contro il Copenaghen. E sul mercato tre colpi da regalare a Conte…Novità importanti!

Napoli nel pieno degli infortuni: la probabile formazione per la sfida contro il Copenaghen e le ultime di calciomercato azzurro

È un giorno tormentato ma carico di speranza quella che accompagna il Napoli alla sfida di stasera (ore 21:00) contro il Copenaghen. Nella fredda notte danese, valida per la League Phase di Champions League, Antonio Conte dovrà fare i conti con un’emergenza infortuni che non accenna a placarsi: sono ben nove gli indisponibili, con gli ultimi forfait pesanti di Matteo Politano e Amir Rrahmani. Tuttavia, tra le difficoltà spunta il sorriso più atteso: Romelu Lukaku è tornato. Il gigante belga, fermo dal lontano 14 agosto 2025 per un infortunio al retto femorale e assente in gare ufficiali dalla festa scudetto dello scorso maggio, siederà in panchina. Non ha i 90 minuti nelle gambe, ma la sua presenza fisica e carismatica rappresenta l’arma in più da giocare a gara in corso.

Le scelte di formazione: debutto per Vergara

Rispetto alla gara col Sassuolo, Conte cambia una sola pedina. Al posto dell’infortunato Rrahmani, in difesa agirà Alessandro Buongiorno. La vera novità è sulla trequarti: alle spalle del danese Rasmus Højlund, ci sarà l’esordio dal primo minuto in Champions per Antonio Vergara. Il giovane fantasista farà coppia con Eljif Elmas, recuperato in extremis dall’influenza.

Mercato: Maldini jr per il dopo Lang

Mentre la squadra gioca, il DS Giovanni Manna lavora per il futuro immediato. Con l’esterno olandese Noa Lang ormai promesso sposo del Galatasaray, il Napoli cerca un sostituto di qualità. Il nome in cima alla lista è Daniel Maldini. Il trequartista piace molto alla dirigenza che sta riflettendo sull’affondo decisivo per bruciare la concorrenza della Juventus. Le alternative portano in Premier League: suggestivo il ritorno di fiamma per Raheem Sterling, mentre stuzzica il profilo di Mathys Tel, ventenne attaccante francese del Tottenham, considerato una delle stelline più promettenti d’Europa. Lo riferisce il Corriere dello Sport.