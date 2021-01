Napoli, rapporti tesi tra De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli: le ultime

Periodo molto complicato in casa Napoli e pieno di tensioni: ecco quale sarebbe la situazione tra De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli

Periodo pieno di tensioni in casa Napoli dopo il momento difficile tra la sconfitta in Supercoppa Italia contro la Juventus e quella in campionato contro il Verona. Secondo la ricostruzione di Sportitalia, i rapporti tra Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis sarebbero ai minimi storici.

Rinnovo quasi impossibile per Gattuso, con il contratto in scadenza a giugno. Sulla graticola anche Cristiano Giuntoli: il presidente, secondo Sportitalia, chiederebbe le loro dimissioni in modo da non pagare la buonuscita.