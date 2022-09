Napoli, Raspadori: «Il gol un punto di partenza»

Le parole di Raspadori, autore del gol del Napoli: «Incredibile segnare sotto questa curva: uno dei momenti più belli della mia vita»

Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli, arrivata grazie ad il suo gol. Di seguito le sue parole.

GOL SOTTO LA CURVA – «É pazzesco, ho ancora i brividi. Sono davvero contento, perché è una partita importante dove dovevamo portare a casa i tre punti. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine».

EMOZIONE – «Sicuramente una delle più belle in assoluto. Sono all’inizio, sono tutti i punti di partenza. Prima ne ho sbagliati due, dovevo segnarli. Poi è stata brava la squadra a rimettermi nelle condizioni per segnare».

PARTITA – «Dobbiamo cercare di limare i dettagli. In queste partite contano quelli. Inoltre noi davanti dobbiamo fare di più».

INSERIMENTO NEL GRUPPO – «Ho trovato un grande gruppo. Per un ragazzo giovane e timido come me, inserirsi in un gruppo simile è molto facile».