Napoli, Conte ha consapevolezza di questo momento: risparmiato l'uso di quel grande giocatore? Le ultime - Calcio News 24

Napoli, Conte gestisce il recupero di Politano: niente rischi in vista della sfida all’Inter

In casa Napoli arrivano notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni, con il recupero di Matteo Politano. Tuttavia, il nuovo allenatore Antonio Conte, noto per la sua meticolosità nella gestione fisica dei giocatori, ha scelto di adottare un approccio prudente per evitare rischi inutili in un momento chiave della stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, Conte avrebbe deciso di non schierare Politano titolare nella prossima partita di campionato contro il Torino. Il tecnico azzurro preferisce dosare le energie del giocatore e prepararlo con attenzione per le sfide successive, in particolare quella cruciale contro l’Inter, in programma il prossimo 25 ottobre.

Il piano di Conte è chiaro: inserimento graduale. Contro il Torino, Politano potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina, pronto a entrare a gara in corso solo se necessario. L’obiettivo è farlo tornare al top per due appuntamenti di grande importanza: il match di Champions League contro il PSV Eindhoven e la supersfida contro l’Inter di Inzaghi. Entrambe richiederanno massima intensità, e Conte vuole Politano al meglio della condizione.

Questa gestione attenta dimostra come Antonio Conte stia già lasciando la sua impronta sul Napoli, non solo dal punto di vista tattico ma anche nella preparazione e nel controllo dei dettagli fisici dei singoli. In una stagione lunga e piena di impegni ravvicinati, evitare ricadute e sovraccarichi muscolari sarà fondamentale.

Nel frattempo, anche l’Inter si prepara alla sfida del Maradona. I nerazzurri affronteranno la Roma prima di tornare in Champions, ma tengono d’occhio la data del 25 ottobre, quando faranno visita proprio al Napoli. Il tecnico interista potrebbe ritrovare un elemento chiave come Thuram, che sembra pronto al rientro in occasione della sfida contro i partenopei.

Per il Napoli, la partita con l’Inter sarà un banco di prova importante per testare il lavoro di Conte e misurare il valore reale della squadra contro una delle rivali dirette per i piani alti della classifica. E proprio per questo motivo, Conte vuole arrivarci con tutti gli uomini chiave al massimo, a cominciare da Politano.

Il nuovo ciclo è appena iniziato, ma è evidente che al Napoli di Conte nulla sarà lasciato al caso.

