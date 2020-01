Napoli, il report dell’allenamento: come stanno Koulibaly e Ghoulam

Seduta di allenamento al Centro Tecnico del Napoli in vista della trasferta a Roma contro la Lazio: le condizioni di Koulibaly e Ghoulam

Il Napoli di mister Gennaro Gattuso ha svolto questa mattina una seduta di allenamento in preparazione per la delicata trasferta a Roma contro la Lazio. Domani la squadra partirà per la Capitale.

Come riportato dal sito ufficiale del club, Kalidou Koulibaly è stato sottoposto a terapie, per poi proseguire con un lavoro differenziato. Soltanto terapie, invece, per il collega Faouzi Ghoulam.