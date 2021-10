Napoli, rinnovo Insigne: nessuna intesa, ora spunta anche il Manchester United

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli continua a essere complicato e adesso, oltre all’Inter, sarebbe spuntato anche il Manchester United

L’incontro di un paio di settimane fa tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, aveva aperto uno spiraglio importante per il rinnovo di contratto del capitano del Napoli in scadenza il prossimo giugno. La situazione, però, resterebbe molto complicata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, lo sforzo del patron dei partenopei di offrire un quinquennale alle stesse cifre attuale (4,6 milioni) avrebbe sorpreso le parti ma non le avrebbe convinte.

Il procuratore di Insigne vorrebbe che il club riconoscesse al capitano azzurro anche un bonus sul cartellino di circa 7 milioni di euro, richiesta che De Laurentiis non sarebbe disposto ad accogliere. E così l’ipotesi addio a zero si farebbe avanti sempre con maggiore insistenza. L’Inter, dopo i tentativi estivi, sarebbe sempre alla finestra ma adesso sarebbe spuntato anche il Manchester United. E Insigne, se dovesse lasciare il suo Napoli, non disdegnerebbe un’esperienza in Premier League e proprio in uno dei club più prestigiosi al mondo. Il rinnovo del capitano azzurro resta quindi complicatissimo.