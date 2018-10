Napoli-Sassuolo in streaming e diretta tv: dove vedere il match e le probabili formazioni

La partita Napoli–Sassuolo si giocherà domenica 7 ottobre alle ore 18.00, allo stadio San Paolo di Napoli. La squadra allenata da mister Ancelotti continuerà la rincorsa a quel primo posto che al momento occupa la Juventus con ben 6 punti di margine. Dopo il successo casalingo col Liverpool in Champions, i partenopei cercano di tornare al successo in Serie A dopo il ko subito proprio dal club bianconero. Anche il Sassuolo viene da una sconfitta, avendo perso in casa lo scorso turno contro il Milan. I neroverdi sono quinti con 13 punti. Napoli-Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite e 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà possibile vedere la partita anche in streaming sulla piattaforma SkyGo. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta streaming: Stream HD Calcio.

Napoli-Sassuolo in streaming TV

Competizione: Serie A TIM

Quando: Domenica 7 ottobre 2018

Fischio d’inizio: 18.00

Arbitro: Di Bello

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A, SkyGo

Stadio: San Paolo (Napoli)

Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni

NAPOLI – Ancelotti non avrà a disposizione lo squalificato Mario Rui che potrebbe essere sostituito da Hysaj sulla sinistra, quindi ci sarà Malcuit sulla destra. A centrocampo Rog e Zielinski scalpitano per far riposare Allan ed Hamsik. Occhio a Verdi, che potrebbe addirittura giocare dal 1′. Mertens-Milik è il ballottaggio in attacco per affiancare Insigne.

SASSUOLO – Assenti Peluso e Duncan per De Zerbi. Bourabia a centrocampo, con Magnanelli e Rogerio. Davanti non ci dovrebbero essere dubbi: Di Francesco e Berardi affiancano Boateng. In porta Consigli.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Insigne, Mertens.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco.