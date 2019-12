Napoli: senza Allan, Ruiz e Zielinski formano la mediana

Ruiz e Zielinski hanno formato la mediana del Napoli a Udine. Tanta tecnica, ma qualche scompenso nelle transizioni difensive

In assenza di Allan, la mediana del Napoli contro l’Udinese è stata composta da Zielinski e Fabian Ruiz. Si vede nella slide sopra, i due hanno giocato molto vicini tra di loro, con lo spagnolo che a volte si buttava anche dentro.

Per quanto sia una mediana di grande tecnica che aumenta il livello del palleggio, va detto che porta anche a degli scompensi. Soprattutto in transizione difensiva, e pure a Udine il centrocampo è stato spesso spaccato in due. Per questo Allan è fondamentale per gli equilibri del Napoli, nessuno ha le sue qualità nel difendere in campo aperto.