Napoli, si lavora sulle cessioni: due difensori in uscita

Il Napoli lavorerà maggiormente sulle cessioni nel corso della prossima sessione di mercato. Lo segnala Sky Sport ipotizzando anche i possibili nomi in uscita.

Il primo è Faouzi Ghoulam ma il suo ingaggio potrebbe bloccare qualsiasi trattativa come già avvenuto la scorsa estate. In uscita anche Kevin Malcuit ma in questo caso il Napoli non apre a formule alternative a quella della cessione a titolo definitivo.