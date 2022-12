Napoli, Spalletti: «Ho visto tante risposte positive. Kvara? Sta bene»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole contro l’Antalyaspor

KVARATSKHELIA – «Sta bene, non ha più nessun dolore alla schiena. Siamo felici di riaverlo a disposizione».

PARTITA – «Per noi è stato un buon test, una partita interessante. Ora continueremo la nostra preparazione. Di Lorenzo centrale? E’ il solito Di Lorenzo anche in altro ruolo. Juan Jesus ha solo un affaticamento, è rimasto fuori per precauzione ma domani rientrerà. I calciatori che erano al Mondiale stanno tutti bene ma ora sono in vacanza».

RASPADORI – «Quando c’è umiltà e sacrificio per aiutare la squadra si può fare qualsiasi cosa. Raspadori ha i numeri del centrocampista puro per i chilometri ma anche l’accelerazione dell’attaccante nella sua continuità. Era un pensiero che avevamo e ci siamo tolti lo sfizio di vederlo in quella posizione: la risposta è positiva e siamo molto contenti».