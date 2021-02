Napoli, speranza Mertens: può esserci col Granada

Dries Mertens sarebbe vicino al recupero e potrebbe esserci in Europa League contro il Granada

Il Napoli deve recuperare i pezzi per salvare una stagione fino a questo momento negativa. Il prima che potrebbe rientrare per aiutare gli azzurri e Gattuso è Dries Mertens. Il belga è ad Anversa per curare l’infortunio alla caviglia e tra lunedì e martedì prossimo dovrebbe tornare in Italia.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il numero 14 del Napoli dovrebbe essere già pronto per lavorare con la squadra così da poter scendere in campo nella partita di Europa League contro il Granada di giovedì prossimo. Mertens vuole esserci per provare l’incredibile rimonta.