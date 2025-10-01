Conte soddisfatto: «Il Napoli ha vinto da squadra vero. Sul modulo...» - Calcio News 24

Conte soddisfatto dopo Napoli-Sporting: «Vittoria da squadra vera, stiamo crescendo»

Dopo la vittoria per 2-1 contro lo Sporting Lisbona in Champions League, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport. Una gara sofferta ma di grande solidità, che conferma i segnali di crescita della squadra azzurra sotto la guida dell’allenatore salentino.

«Abbiamo affrontato un avversario molto forte, con qualità e struttura – ha dichiarato Conte –. La nostra è stata una vittoria da squadra, nonostante le difficoltà e l’emergenza in difesa. Rispetto all’anno scorso, la linea arretrata è completamente cambiata, ma tutti hanno risposto alla grande, anche chi è entrato a gara in corso».

Conte, noto per la sua attenzione ai dettagli e alla mentalità, ha evidenziato l’importanza dell’atteggiamento: «Lo spirito di gruppo è fondamentale. La sconfitta di Milano ci è servita: ci ha dato una spinta emotiva, una carica che oggi si è vista in campo. Se non avessimo giocato da squadra vera, oggi sarebbe stata durissima, vista la qualità dello Sporting».

Riguardo al contributo di De Bruyne, uno degli acquisti più discussi del mercato, Conte ha spiegato: «Kevin ha un bagaglio d’esperienza enorme dopo 10 anni al City. Chiedo grinta e determinazione, oltre alla qualità. Le sostituzioni non sono punizioni: le faccio per vincere. Voglio sempre vedere intensità e attenzione, in ogni zona del campo».

Parlando dei progressi rispetto alla sfida col Milan, Conte ha sottolineato: «La prestazione a San Siro non era stata negativa. I due gol subiti potevano essere evitati, ma anche in 10 contro 11 abbiamo comandato il gioco. Questo dimostra una crescita nella gestione e nella maturità. Non dobbiamo però perdere la giusta “paura” di subire gol. L’immagine di Leao inseguito da sette nostri giocatori è quella che voglio vedere: aggressività e fame, sempre».

Infine, sull’assetto tattico, Conte ha aperto a più soluzioni: «Possiamo giocare sia con quattro centrocampisti sia con il 4-3-3. Con McTominay arretrato, abbiamo più equilibrio. La strada è tracciata, dobbiamo solo perfezionare alcuni meccanismi. C’è un anno di lavoro alle spalle e questo ci consente di essere più flessibili».

Ancora una volta, Conte mostra perché è considerato uno dei tecnici più esigenti e vincenti d’Europa: idee chiare, attenzione ai dettagli e una mentalità da vero leader.