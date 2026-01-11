Connect with us

Napoli, Stellini dopo il 2-2 con l’Inter: «Passiamo oltre il rigore. Conte non è venuto a parlare? Lo ha fatto anche altre volte…»

Napoli, Stellini ha parlato così dopo il pareggio per 2-2 contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni post match

A DAZN dopo Inter Napoli, Stellini – vice di Conte – ha commentato così il pareggio per 2-2 di San Siro.

RIGORE – «Io passerei oltre, veniamo da una settimana un po’ complicata da questo punto di vista. La prestazione della squadra è stata ottima e la reazione dopo il rigore ci dà grande fiducia e forza. Anche oggi, su un campo difficile e contro una squadra forte, ha dimostrato di meritare lo scudetto conquistato l’anno scorso».

CONTE – «C’è grande soddisfazione per la reazione che c’è stata. Abbiamo visto l’episodio e non lo commentiamo, anche perché sennò dovremmo riavvolgere il nastro e non vogliamo farlo. Non è venuto a parlare? Anche altre volte, dopo un’espulsione, ha deciso di non venire. Speriamo che non succeda ancora, così saremo tutti felici».

CONDIZIONE FISICA«Siamo in un ottimo momento dal punti di vista fisico. Non abbiamo grandi rotazioni, serve pazienza. Attraverso quelle, riusciremo a migliorare l’impatto fisco che comunque oggi è stato forte. La squadra ha ampiamente meritato il pareggio e siamo soddisfatti per carattere, personalità e qualità».

HOJLUND – «È arrivato in un momento in cui tutto era iniziato, non lo abbiamo avuto molto a settembre e ottobre ma ha messo grande disponibilità e umiltà. Si impegna quotidianamente a migliorare, vogliamo costruire con lui un attaccante completo e ci sta dando grande soddisfazione»

