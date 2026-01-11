Napoli, Stellini dopo il 2-2 con l’Inter: «Passiamo oltre il rigore. Conte non è venuto a parlare? Lo ha fatto anche altre volte…»

Napoli, Stellini ha parlato così dopo il pareggio per 2-2 contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni post match

A DAZN dopo Inter Napoli, Stellini – vice di Conte – ha commentato così il pareggio per 2-2 di San Siro.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

RIGORE – «Io passerei oltre, veniamo da una settimana un po’ complicata da questo punto di vista. La prestazione della squadra è stata ottima e la reazione dopo il rigore ci dà grande fiducia e forza. Anche oggi, su un campo difficile e contro una squadra forte, ha dimostrato di meritare lo scudetto conquistato l’anno scorso».

CONTE – «C’è grande soddisfazione per la reazione che c’è stata. Abbiamo visto l’episodio e non lo commentiamo, anche perché sennò dovremmo riavvolgere il nastro e non vogliamo farlo. Non è venuto a parlare? Anche altre volte, dopo un’espulsione, ha deciso di non venire. Speriamo che non succeda ancora, così saremo tutti felici».

CONDIZIONE FISICA – «Siamo in un ottimo momento dal punti di vista fisico. Non abbiamo grandi rotazioni, serve pazienza. Attraverso quelle, riusciremo a migliorare l’impatto fisco che comunque oggi è stato forte. La squadra ha ampiamente meritato il pareggio e siamo soddisfatti per carattere, personalità e qualità».

HOJLUND – «È arrivato in un momento in cui tutto era iniziato, non lo abbiamo avuto molto a settembre e ottobre ma ha messo grande disponibilità e umiltà. Si impegna quotidianamente a migliorare, vogliamo costruire con lui un attaccante completo e ci sta dando grande soddisfazione»