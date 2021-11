Napoli, testa a Legia Varsavia e Verona: come stanno Osimhen e Insigne

Il Napoli prosegue la preparazione in vista di Legia Varsavia e Verona: le condizioni di Osimhen e Insigne

Il Napoli prosegue la preparazione in vista di Legia Varsavia e Verona, due match fondamentali nell’arco di pochi giorni.

Buone notizie per Lorenzo Insigne, che sarà convocato al pari di Adam Ounas. In dubbio Victor Osimhen, che potrebbero invece tornare a disposizione dopo la sosta come Kostas Manolas e Kevin Malcuit.