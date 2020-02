Napoli Torino, in panchina è sfida tra Gattuso e Longo: precedenti in parità

Napoli Torino, la sfida di questa sera propone in panchina anche il confronto tra Gattuso e Longo: i precedenti sono in parità

Pari e patta, almeno per ora. Gattuso e Longo, infatti, questa sera si sfideranno per la prima volta in Serie A. Ma, alle spalle, vantano già due incroci in Cadetteria sulle panchine rispettivamente di Pisa e Pro Vercelli.

I precedenti risalgono, dunque, alla stagione 2016/2017. All’andata, a Vercelli, la gara terminò a reti bianche, mentre nel girone di ritorno le due squadre furono protagoniste di un 1-1 firmato da Comi su rigore e da Cani.