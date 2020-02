Napoli Torino, undici anni fa l’ultimo successo granata al San Paolo

Napoli Torino, risale addirittura ad undici anni fa l’ultimo successo granata al San Paolo: in rete Bianchi e Rosina

Domani sera il Torino sarà di scena al San Paolo per tentare, in una pur complessa trasferta, di tornare a muovere una classifica sempre più preoccupante. Magari portando a casa quei tre punti che, in casa del Napoli, non raccoglie addirittura dal 2009.

L’ultimo successo granata in Campania, infatti, risale al 17 maggio del 2009, e porta la firma del tandem offensivo Bianchi e Rosina. Una vittoria che, però, non impedì alla squadra di Camolese di retrocedere comunque a fine stagione.