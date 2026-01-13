Napoli, ricordi Lozano? Potrebbe fare ritorno in Europa presto! Ecco la squadra interessata al messicano

Napoli, spunta un possibile ritorno di Lozano in Europa: un club si è già mosso per il messicano, le ultimissime

Hirving Lozano potrebbe presto fare ritorno in Europa. L’attaccante messicano, ex Napoli, dopo appena un anno nella Major League Soccer, è stato messo alla porta dal San Diego FC, nonostante una stagione statisticamente eccellente con 11 gol e altrettanti assist. Il club statunitense, che lo aveva prelevato dal PSV Eindhoven per circa 12 milioni di euro, ha comunicato al giocatore che non rientra più nei piani tecnici e cerca attivamente una nuova sistemazione per lui.



Sulle tracce del “Chucky” si è mosso il Real Oviedo, fanalino di coda della Liga spagnola. La squadra asturiana, in piena lotta per la salvezza, ha un disperato bisogno di rinforzi offensivi per risalire la china: con sole due vittorie e tredici punti conquistati finora, il distacco dalla zona salvezza è di cinque lunghezze. L’idea del club spagnolo sarebbe quella di prelevare Lozano in prestito fino al termine della stagione.



Tuttavia, l’operazione non è semplice. L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio del giocatore: lo stipendio percepito da Lozano come “top earner” in MLS è fuori dalla portata delle casse del Real Oviedo. Per cercare di sbloccare la situazione, il club asturiano sta cercando soluzioni alternative e ha chiesto l’aiuto di Jesús Martínez. Martínez è il presidente del Grupo Pachuca, proprietario sia del Real Oviedo che del Pachuca, la squadra messicana in cui Lozano è cresciuto calcisticamente. I buoni rapporti tra Lozano e Martínez potrebbero facilitare la trattativa e permettere di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte.



La possibilità di un ritorno in Europa per Lozano sembra dunque concreta, ma dipenderà dalla capacità del Real Oviedo e del Grupo Pachuca di trovare una quadra economica che permetta di sostenere, almeno in parte, l’oneroso ingaggio del giocatore. Per il Real Oviedo, l’arrivo di un giocatore del calibro di Lozano potrebbe rappresentare la svolta necessaria per tentare una difficile salvezza.

