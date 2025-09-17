Napoli, l'ex Trotta sicuro: «Quel giocatore è veramente un TOP. Può veramente fare la differenza» - Calcio News 24

Napoli, Ivano Trotta esalta Hojlund: «Giocatore da top club, acquisto azzeccato»

L’ex calciatore del Napoli, Ivano Trotta, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per commentare l’andamento della squadra azzurra e, in particolare, l’impatto del nuovo centravanti Rasmus Hojlund. Le sue parole, riportate da TuttoNapoli.net, lasciano trasparire grande entusiasmo per le qualità del giovane attaccante danese, definito un vero affare per il club partenopeo.

«Hojlund è un giocatore straordinario. Contro la Fiorentina mi ha davvero impressionato: ha mostrato qualità incredibili» ha dichiarato Trotta. «I 40-45 milioni spesi dal Napoli per lui sono giustificati. Parliamo di un ragazzo con grandissimo potenziale, anche se è vero che Vlahovic rappresentava una scelta più pronta nell’immediato.»

Secondo l’ex centrocampista, però, il Napoli ha comunque fatto la scelta giusta: «Alla fine credo che le cose siano andate molto bene. Hojlund ha dimostrato di essere già un calciatore fortissimo. In soli 14 minuti è riuscito a segnare un gol da grande attaccante, leggendo alla perfezione il passaggio verticale di Spinazzola e restando in gioco. Non era affatto semplice. Ha gestito il corpo in modo perfetto, resistendo al rientro del difensore e mantenendo la lucidità per calciare vicino al palo. Sono movimenti da top player.»

Oltre alla freddezza sotto porta, Trotta ha sottolineato un’altra caratteristica che rende Hojlund prezioso per il gioco del Napoli: «Quello che mi ha colpito più di tutto è stata la sua capacità di far salire la squadra. Quando il Napoli verticalizzava, lui era sempre pronto a ricevere, a proteggere palla e a far respirare i compagni. Il difensore non riusciva mai ad anticiparlo, e questo è fondamentale in una squadra che gioca in velocità.»

L’ex giocatore ha concluso ribadendo l’efficacia dell’investimento: «Per me, il Napoli lo ha pagato anche poco rispetto al valore che potrà raggiungere. È giovane, forte e con margini di crescita enormi. Ancora una volta la società ha dimostrato lungimiranza e competenza nel fare mercato.»

Il giudizio di Trotta rappresenta un segnale positivo per i tifosi del Napoli, che possono guardare con ottimismo al futuro del proprio reparto offensivo. Con Hojlund, il club partenopeo sembra aver trovato un nuovo punto di riferimento per l’attacco.