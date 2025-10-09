Napoli, Trotta: «Quel giocatore è forte, ma c'è un problema con Conte. Ecco quale» - Calcio News 24

Napoli, Ivano Trotta su Noa Lang: «Conte sa come gestire ogni situazione, anche quella dei giocatori scontenti»

L’ex centrocampista del Napoli, Ivano Trotta, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per commentare la situazione di Noa Lang, attaccante olandese arrivato in estate al club azzurro e al centro di alcune discussioni legate al suo minutaggio sotto la guida di Antonio Conte.

Secondo Trotta, l’attuale allenatore del Napoli ha voluto costruire una rosa ampia e competitiva per affrontare al meglio tutte le competizioni, e per questo è inevitabile che alcuni giocatori trovino meno spazio: «Conte ha chiesto una rosa profonda, con alternative di qualità in ogni ruolo, e Lang è un elemento importante anche in virtù dell’investimento fatto per portarlo al Napoli. Sta vivendo una situazione simile a quella che, un anno fa, aveva vissuto Neres: poco impiego, ma grande potenziale».

Trotta ha poi spiegato che la gestione di Conte è molto rigorosa e basata sulla meritocrazia: «Quando Conte non ti vede, è difficile che ti dia spazio. È un allenatore che pretende il massimo in ogni allenamento, e da fuori si percepisce chiaramente chi è al centro del progetto e chi, invece, è un passo indietro. Il gesto di Juan Jesus che ha richiamato Lang a festeggiare con i compagni è indicativo: oggi il ragazzo non è felice, ma al Napoli è normale che ci siano anche giocatori scontenti in panchina. Fa parte del percorso di una squadra che punta a vincere».

L’ex calciatore del Napoli ha poi commentato l’episodio avvenuto dopo il gol vittoria con il Genoa, quando Lang non ha partecipato subito all’esultanza collettiva: «Non penso che Noa l’abbia fatto apposta. Se fosse stato un gesto deliberato, Conte lo avrebbe fatto notare pubblicamente, come ha già fatto in passato con campioni del calibro di De Bruyne. Con Conte certi atteggiamenti non sono tollerati, perché è un allenatore che sposta davvero gli equilibri».

Infine, Trotta ha sottolineato l’impatto positivo che Conte sta avendo sul Napoli: «Sta dimostrando di essere uno dei tecnici più incisivi d’Europa. Riesce a mantenere sempre alta l’attenzione del gruppo, anche con dichiarazioni mirate. È un grande motivatore, e non ho dubbi che saprà gestire nel modo giusto anche la situazione di Noa Lang».