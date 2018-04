Napoli-Udinese 2-2: risultato e cronaca in diretta live

Napoli-Udinese, 33ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

NAPOLI-UDINESE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Sia Sarri che Oddo varano un ampio turn over in vista degli scontri diretti, rispettivamente, contro Juventus e Crotone: Tonelli, Zielinski, Diawara e Milik dal 1′ per gli azzurri, Zampano, Ingelsson e Perica per gli ospiti.

Napoli-Udinese 2-2: tabellino

MARCATORI: pt 40′ Jankto, 47′ Insigne; st 10′ Ingelsson, 18′ Albiol.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Mario Rui; Zielinski, Diawara, Hamsik (11′ st Mertens); Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Sarri.

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Zampano, Ingelsson, Balic, Barak, Pezzella; Jankto, Perica. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

NOTE: ammonito Danilo.

Napoli-Udinese: diretta live e sintesi

18′ GOL DEL NAPOLI – Albiol stacca di testa e riporta il punteggio in parità.

13′ Il Napoli, spinto dal San Paolo, alla notizia del pareggio del Crotone contro la Juve, costringe l’Udinese in area.

11′ Sarri si affida a Mertens, il 14 prende il posto di Hamsik.

10′ GOL DELL’UDINESE – Zampano, liberissimo sulla destra, va al cross e Ingelsson, al volo trova il raddoppio.

7′ Zielinski salta Samir e crossa sul secondo palo per Milik, la palla però è troppo lontana dalla porta ed il centravanti non impensierisce l’Udinese.

5′ Mario Rui crossa basso per Milik, il centravanti polacco attacca bene la palla e tocca sotto misura: Bizzarri interviene ancora.

4′ Insigne salta netto Nuytick e serve una palla corta ad Hamsik, il Capitano calcia di piatto e sfiora il secondo palo.

2′ Risponde Diawara con una conclusione rasoterra, su cui Bizzarri interviene in due tempi.

1′ La prima azione degna di nota è di Ingelsson che tenta la rovesciata dal limite dell’area ma senza impensierire la porta di Reina.

Le squadre rientrano in campo con gli stessi 22: nè Sarri nè Oddo hanno operato sostituzioni all’intervallo.

SINTESI PRIMO TEMPO – 45 minuti non spettacolari al San Paolo. Il Napoli si affida agli strappi palla al piede di Zielinski, con Milik bravo nel giocare di sponda mentre Raul Albiol è un muro quasi insuperabile in difesa. L’Udinese inizia in maniera piuttosto timida poi prende coscienza di sè, grazie alle giocate dei talenti Balic e Jankto.

49′ Calvarese fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi.

48′ L’Udinese si riaffaccia dalle parti di Reina e nemmeno stavolta, sorprendentemente, la bandierina dell’assistente di Calvarese va su.

47′ GOL DEL NAPOLI – Insigne va di piatto destro e buca Bizzarri.

Calvarese concede 4 minuti di extra time.

40′ GOL DELL’UDINESE – Callejon sbaglia un servizio in profondità per Zielinski e scatena la transizione offensiva degli ospiti: Zampano serve un passaggio rasoterra sul secondo palo e Jankto spinge la palla in rete per il più semplice dei tap-in. Sospetta la posizione del numero 14 bianconero.

38′ Gioco spezzettato al San Paolo, con l’Udinese che cerca di arrivare indenne all’intervallo. Fischi per Samir, rimasto contuso in occasione del calcio d’angolo spazzato via dall’onnipresente Raul Albiol.

34′ Calvarese, dopo una serie reiterata di falli degli ospiti, punisce Danilo con il primo cartellino giallo del match.

33′ Barak premia la corsa senza palla di Ingelsson, Reina allontana ma sui piedi di Pezzella che, per mancanza di coraggio, non cerca la conclusione da lontanissimo col portiere lontano dai pali.

30′ Superlativa azione del Napoli, con Zielinski che gioca di sponda prima con Hamsik e poi con Milik: Piotr va al tiro ma ottiene soltanto un nuovo calcio d’angolo.

27′ Zampano si disimpegna bene sulla destra, palla per l’inserimento di Balic che serve al centro, ma Albiol spazza ancora.

25′ Balic dimostra tutte le sue qualità balistiche, disegnando una parabola arcuata e forte verso il centro: la difesa azzurra concede calcio d’angolo. Sul cui sviluppo, si crea una gran mischia in area, risolta dall’intervento di Reina.

22′ Milik gioca di tacco per Zielinski, Piotr sventaglia sulla fascia opposta a cercare Insigne ma la palla è di poco lunga e finisce oltre la linea di fondo.

21′ Barak porta palla e serve al centro, Albiol però allontana di prima intenzione.

20′ Insigne sfida e salta nettamente Zampano, chiudendo il tiro sul primo palo: la palla sibila il palo e termina fuori.

19′ I ritmi del match si sono abbassati, con il Napoli che disegna triangoli rasoterra continui e gli ospiti che tentano di tenere fuori dall’area gli avversari.

17′ Un minuto pieno di possesso palla del Napoli, l’Udinese ancora non riesce a trovare le contromisure in fase passiva.

15′ Jankto irrompe in area e calcia, prepotentemente, di sinistro ma la palla finisce lontano dai pali difesi da Reina.

13′ Spiovente nell’area dell’Udinese, Danilo anticipa Bizzarri in uscita e quest’ultimo ha la peggio nello scontro. Nulla di grave però per l’estremo difensore argentino.

10′ Insigne va via a Zampano e premia il movimento in verticale di Milik: la palla viaggia verso la porta e, per poco, Pezzella non si rende protagonista di un autogol.

9′ Zielinski ha gamba stasera e si vede: s’invola per la seconda volta sulla fascia e serve Insigne sul dischetto del rigore, Lorenzo incrocia il tiro ma Bizzarri smanaccia lateralmente.

7′ Ci prova Hamsik, di potenza, dal limite dell’area: Bizzarri risponde con una parata con la mano di richiamo.

6′ Diawara mura Balic e lancia la transizione offensiva guidata da Insigne, il servizio al centro del numero 24 però è troppo sul portiere e Bizzarri blocca in sicurezza.

4′ Zielinski s’invola sulla fascia e serve al centro, la perfetta diagonale di Zampano evita guai peggiori all’Udinese.

3′ Buona uscita dell’Udinese: Bizzarri apre per Pezzella, colpo di testa a liberare Jankto che cerca Perica al centro ma Tonelli fa buona guardia.

1′ Milik gioca corto per Insigne, il numero 24 porta palla ma non vede l’ottimo inserimento senza palla di Hamsik e allarga il gioco per Mario Rui: cross al centro e primo calcio d’angolo per i padroni di casa.

Le squadre stanno entrando in campo, sarà l’Udinese a giocare il primo pallone della sfida.

Si avvicina il calcio d’inizio allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, per l’ultimo turno infrasettimanale di questo campionato. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Napoli-Udinese.

Napoli-Udinese: formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Mario Rui; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Chiriches, Milic, Allan, Rog, Jorginho, Machach, Ounas, Leandrinho, Mertens. Allenatore: Sarri.

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Zampano, Ingelsson, Balic, Barak, Pezzella; Jankto, Perica. A disposizione: Scuffet, Borsellini, Caiazza, Widmer, Adnan, Fofana, Pontisso, Ndreu, De Paul, Maxi Lopez, Djoulou. Allenatore: Oddo.

Napoli-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

Nel Napoli mancherà lo squalificato Kalidou Koulibaly, oltre al lungodegente Faouzi Ghoulam. Massimo Oddo, invece, dovrà fare a meno del suo cannonniere principe, Kevin Lasagna. Sia Maurizio Sarri che il tecnico friulano, comunque, dovrebbero ricorrere al turn over in vista dei rispettivi scontro diretti contro Juventus e Crotone.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne.

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Balic, Barak, Ali Adnan; Jankto; Maxi Lopez.

Consueto silenzio stampa per Sarri mentre Oddo ha parlato così in sala stampa: «Non andremo a Napoli rassegnati. Tuttavia penseremo inevitabilmente alla sfida successiva. Ci attende infatti un incontro fondamentale in ottica salvezza, e non possiamo rischiare di arrivarci con gli uomini contati. L’Udinese si scanserà? A me oggettivamente non frega niente di quello che dicono gli altri. Penso solo a fare il bene per la mia squadra. Approccio alle gare? Con Lazio e Cagliari siamo partiti bene. Poi però ci trasformiamo alla prima difficoltà. E’ una cosa che dobbiamo risolvere».

Napoli-Udinese: i precedenti del match

Npaoli-Udinese è andata in scena ben 35 volte: 20 le vittorie azzurre, 11 pareggi e soltanto 4 i successi bianconeri. Con 61 reti messe a referto dai partenopei e 37 dai friulani.

Napoli-Udinese: l’arbitro del match

La sfida sarà diretta da Giampaolo Calvarese di Teramo. 7 i precedenti con il Napoli, il cui bilancio è di 5 vittorie e 2 pareggi. Mentre sono 10 le partite in cui ha diretto l’Udinese, match in cui i friulani hanno raccolto 4 successi, 5 sconfitte ed 1 pareggio.

Napoli-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canale Sky Calcio 3, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport 2 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.