Napoli, le ultime dall’infermeria: le prime indiscrezioni sulle condizioni di Lobotka e Politano usciti malconci dalla gara col Genoa

Una sosta dal sapore agrodolce. Il Napoli ci arriva da capolista, dopo una vittoria di carattere contro il Genoa, ma con l’infermeria che torna a riempirsi in modo preoccupante. La rimonta di ieri al Maradona ha lasciato in eredità due infortuni pesanti, che costringeranno Matteo Politano e Stanislav Lobotka a saltare gli impegni con le rispettive nazionali.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, i due giocatori resteranno a Napoli per iniziare subito il percorso di recupero, in stretto contatto con lo staff medico del club e quello delle loro federazioni. Sono loro, come scrive il quotidiano, “l’unico neo della sosta”.

«Restano a Napoli Politano e Lobotka, ieri fuori per un doppio infortunio e ora alle prese con lo staff medico del Napoli e delle rispettive nazionali. Per l’esterno un problema muscolare da analizzare in queste ore, per il play guaio all’inguine a causa di un movimento errato in campo. In attesa dei responsi, sono l’unico neo della sosta».

Per Politano, uscito all’inizio del secondo tempo, si tratta di un problema muscolare la cui entità verrà chiarita dagli esami strumentali previsti nelle prossime ore. Una tegola che lo costringerà a rinunciare alla chiamata del CT Gattuso.

Ancora più complessa la situazione di Lobotka, fermatosi già nel primo tempo. Per il regista slovacco si parla di un “guaio all’inguine”, conseguenza di un movimento innaturale. Anche per lui saranno necessari gli accertamenti per definire con precisione i tempi di recupero.

Due infortuni che rovinano la festa di Antonio Conte. Il tecnico si gode il primo posto, ma dovrà sfruttare la sosta sperando di ricevere buone notizie dall’infermeria. Perdere due titolari del calibro di Politano e Lobotka per un periodo prolungato sarebbe un colpo durissimo per le ambizioni degli azzurri.