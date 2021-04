Napoli, Zielinski falso positivo: nuovo test per il polacco

Zielinski è risultato prima positivo e poi negativo al Coronavirus: domani test molecolare per il centrocampista del Napoli

Sono ore concitate in casa Napoli per Piotr Zielinski, risultato prima positivo e poi negativo al Coronavirus. Come riportato da gazzetta.it, secondo i sanitari si potrebbe trattare di un falso positivo.

Il centrocampista azzurro, in camera durante il ritiro della nazionale polacca con il contagiato Lukasz Skorupski, effettuerà un test molecolare per scongiurare il rischio di dover saltare i match contro Crotone e Juventus.