Il 9 novembre 1974 nasce Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus e Campione del Mondo nel 2006

Prima di lasciare la presidenza della Juventus, Gianpiero Boniperti effettua ancora un colpo di mercato destinato a cambiare la storia dei bianconeri: Alessandro Del Piero. Il Pinturicchio, questo il nome che gli affibbierà l’avvocato Agnelli, per il suo straordinario talento, nato a Conegliano il 9 novembre 1974, arriva alla Juventus nel 1993 dopo essere cresciuto calcisticamente nel Padova. Qualche apparizione anche con la primavera bianconera e poi l’esordio in prima squadra con Giovanni Trapattoni, nella stagione 93/94. 11 partite ma già 5 gol realizzati compresa la tripletta a fine stagione contro il Parma. Da quel momento Del Piero viene usato con sempre maggiore continuità, soprattutto dal nuovo mister Marcello Lippi, che nella stagione 94/95 conduce i bianconeri alla conquista dello scudetto e Del Piero, complice anche un infortunio di Baggio, gioca molte partite in alcune delle quali diventa protagonista come quella contro la Fiorentina in cui realizza uno dei suoi gol più celebri.

Il Divin Codino l’anno successivo viene venduto e il giovane talento diventa titolare fisso e il numero 10 indiscusso della Juventus, fino al suo addio al calcio italiano per esperienze lontano dall’Europa. 19 stagioni in bianconero, un’eternità nel calcio di oggi, in cui il pinturicchio ha vinto tantissimo, battuto molti record e vissuto tanti passaggi diversi con la Juventus. I trionfi dell’era Lippi, l’infortunio che lo tiene fuori dal campo per quasi un anno, un non idilliaco rapporto con il mister Capello, l’inferno della Serie B, i difficili anni della risalita ai vertici del calcio italiano, fino al giorno dell’addio in cui alza al cielo di Torino una nuova coppa scudetto nel maggio del 2012. Sulle caratteristiche tecniche di uno dei campioni del Mondo del 2006 si è già scritto e detto tanto. Vale per tutte un elemento: quanti giocatori della storia calcio hanno avuto modo di griffare una tipologia di gol? Pochissimi: uno di questi è Alessandro Del Piero.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.