Nastasic: «Contento di essere tornato alla Fiorentina. Testa al Napoli»

Matija Nastasic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria ottenuta sull’Udinese. Le sue dichiarazioni.

INIZIO DA URLO – «Solo così, con un grande gruppo, si possono vincere le partite. Vogliamo fare così in tutte le partite, siamo contenti di aver ottenuto i tre punti anche oggi. Durante la settimana ci siamo preparati come al solito: siamo stati pronti, anche contro una buona squadra come l’Udinese. Siamo sempre stati uniti e abbiamo mostrato un buon carattere».

RITORNO A FIRENZE – «Sono contentissimo di essere tornato a Firenze dopo dieci anni. Mi sento come a casa, sono contento di avere a che fare con persone che erano qui anche dieci anni fa».

NAPOLI – «Tra una settimana affrontiamo una grande squadra: abbiamo visto come hanno giocato nelle ultime partite. Ora recuperiamo per una giornata, poi da martedì ci prepareremo al meglio».