Vediamo quali saranno i prossimi impegni della nazionale di Mancini, con calendario, programma e probabili convocazioni

Dopo le prime uscite degli azzurri della nuova gestione targata Roberto Mancini, dal mese di settembre riiniziano gli impegni con una serie di partite da seguire con molta curiosità ed attenzione. Le prime tre sfide hanno fatto emergere alcuni pregi e diversi difetti, che con il tempo dovranno essere limati in maniera tale da poter sviluppare il gioco che il tecnico jesino vorrebbe far esprimere ai suoi ragazzi. L’Italia come sappiamo non parteciperà al prossimo mondiale che si disputerà in Russia, e dopo questa cocente delusione dovrà cercare di non deludere nei prossimi impegni. Dovrà infatti disputare sia partite amichevoli che quelle relative alla nuova UEFA Nations League.

Prossimi impegni della Nazionale italiana

UEFA NATIONS LEAGUE

07/09/2018 ORE 20.45 ITALIA-POLONIA

10/0972018 ORE 20.45 PORTOGALLO-ITALIA

AMICHEVOLE

10/10/2018 ORE 20.45 ITALIA-UCRAINA

UEFA NATIONS LEAGUE

14/10/2018 ORE 20.45 POLONIA-ITALIA

17/11/2018 ORE 20.45 ITALIA-PORTOGALLO

AMICHEVOLE

20/11/2018 ORE 20.45 ITALIA-STATI UNITI

I POSSIBILI CONVOCATI DI MANCINI

Portieri: Donnaruma (Milan), Perin (Genoa), Sirigu (Torino)

Difensori: Bonucci (Milan), Caldar (Atalanta), Criscito (Zenit) D’Ambrosio (Inter), De Sciglio (Juventus), Romagnoli (Milan), Rugani (Juventus), Zappacosta (Chelsea), Darmian (Manchester United)

Centrocampisti: Bonaventura (Milan), Cristante (Atalanta), Florenzi (Roma), Jorginho (Napoli), Pellegrini (Roma), Marchisio (Juventus), Mandragora (Crotone)

Attaccanti: Balotelli (Nizza), Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Chiesa (Fiorentina), Insigne (Napoli), Zaza (Valencia), Verdi (Bologna), Immobile (Lazio), Bernardeschi (Juventus)

Questi i probabili convocati di Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale. Questi nominativi potrebbero essere soggetti a variazioni dettate da fattori di varia natura, ad esempio possibili infortuni o momenti di forma magari non perfetta. Questi elementi potrebbero indurre il commissario tecnico italiano ad optare per scelte talvolta differenti, dettate magari anche da possibili sorprese che potrebbero emergere dallo svolgimento del campionato. Sono infatti tanti i calciatori seguiti dal CT e dal suo staff, tra questi anche diversi elementi dell’Under 21 che stanno mettendo in mostra qualità importanti.