Chiellini riflette: «Non sono indispensabile per la Nazionale»

Vigilia di Italia-Portogallo, gara valida per la Nations League: ecco le parole in conferenza stampa di Giorgio Chiellini

Al fianco di Roberto Mancini in conferenza stampa, Giorgio Chiellini ha fatto il punto in casa Italia alla vigilia della sfida con il Portogallo. Ecco le parole del difensore della Juventus: «Un anno fa è stato il punto più basso della mia carriera con la Nazionale: una delusione enorme per tutti noi, eravamo convinti di strappare il pass per il Mondiale. Il peggio è stato a giugno: gli altri che andavano al Mondiale e noi in vacanza, non è stato un mese semplice. Ora c’è un gruppo nuovo e credo che dovremo dare continuità al nostro percorso che va al di là del risultato fatto in Polonia».

Continua Chiellini: «Non sono insostituibile, non lo è nessuno. Venire qui è bello, c’è partecipazione da parte di tutti. Per noi più vecchietti, come me e Bonucci, è bello rubare l’allegria e la spensieratezza dei più giovani. Nessuno è indispensabile, penso che il mister sia d’accordo con noi». Infine, una battuta sulle 100 partite in Nazionale: «E’ un sogno da quando ero bambino, ma penso solo alla partita: la statistica me la godrò dal 95’ in po».