Nesta Elphege Parma: ducali scatenati! È fatta per un altro colpo di mercato, chi è e tutti i dettagli dell’operazione

2 ore ago

nesta elphege

Nesta Elphege Parma: è fatta per un altro colpo di mercato dei ducali, chi è il giocatore e tutti i dettagli dell’affare

Il Parma non smette di stupire e, in queste ultime frenetiche ore di calciomercato, piazza un colpo che nessuno aveva previsto. La dirigenza crociata ha lavorato a fari spenti per regalare un nuovo innesto offensivo a Carlos Cuesta. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’operazione è conclusa: Nesta Elphege sarà un nuovo giocatore del Parma. La trattativa con il Grenoble, club che milita nella Ligue 2 francese, è stata definita in tempi record, cogliendo di sorpresa addetti ai lavori e tifosi.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Chi è Nesta Elphege: il profilo

Nesta Elphege, attaccante francese classe 2001, è il classico profilo scovato grazie al lavoro di scouting internazionale che da anni contraddistingue la società emiliana. Punta centrale dotata di una struttura fisica imponente (sfiora i 195 cm), Elphege fa della forza atletica e del gioco aereo le sue armi principali, pur possedendo una buona mobilità che gli permette di svariare sul fronte d’attacco. Cresciuto nelle serie minori francesi e affermatosi con la maglia del Grenoble, arriva in Italia con l’etichetta di scommessa intrigante. Per Cuesta, Elphege rappresenta l’alternativa ideale per scardinare le difese chiuse e offrire peso specifico nei minuti finali o nelle partite più “sporche”.

Parma scatenato: un mercato da protagonisti

L’arrivo di Elphege conferma quanto il Parma sia “scatenato” in questa sessione invernale. Dopo aver chiuso per Deman e Nicolussi Caviglia, il ds ha voluto chiudere il cerchio anche in avanti. L’acquisto del francese non è solo un rimpiazzo numerico, ma una scelta strategica per garantire profondità alla rosa in vista di un girone di ritorno che si preannuncia durissimo. Nelle prossime ore il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà ai colori gialloblu.

