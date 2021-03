Nestorovski torna prima a Udine: cacciato dal ct Angelovski

Ilia Nestorovski torna prima a Udine: l’attaccante macedone è stato cacciato dal ct della nazionale Angelovski per alcuni insulti

Il ct della Macedonia, Angelovski, ha rispedito prima a Udine Nestorovski cacciandolo dal ritiro della nazionale per aver urlato diverse offese alle telecamere dopo il gol al Liechtensterin.

«Sono contento che si sia scusato e abbia spiegato il motivo del suo gesto, ma un simile comportamento non può essere accettato, soprattutto quando si veste la maglia della propria Nazionale. Per questo motivo è libero dagli obblighi con la selezione in vista della prossima partita contro la Germania».