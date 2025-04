New Balance Atalanta, Percassi entusiasta: «Entusiasti di questa nuova partner per crescere insieme. Ecco come è nata la collaborazione» - Calcio News 24

New Balance Atalanta, la presentazione del nuovo sponsor tecnico nerazzurro dopo 8 anni di Joma. Ecco la conferenza stampa ufficiale

Ora è ufficiale: l’Atalanta indosserà New Balance a partire dalla prossima stagione. Ecco le parole dell’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi e anche del presidente della New Balance in conferenza stampa.

LUCA PERCASSI

PASSATO E PRESENTE «Siamo contenti di questo nuovo brend. Orgogliosi di avere tra noi un brand importante. Con Joma abbiamo avuto degli anni importanti dove abbiamo costruito delle annate importanti. Anche in questa occasione da parte di tutta la società diciamo grazie ad un brand che ci ha fatto crescere, e questa collaborazione ci aiuterà ovviamente a crescere»

COM’E’ NATA LA COLLABRAZIONE – «Questa relazione nasce dalla famiglia Pagliuca, e andando a vedere i Boston Celitcs, e da lì in poi c’è stato l’incontro con la famiglia dove ci siamo piaciuti. Per una realtà di questa dimensione. Per noi è stato un colloquio con una grande multinazionale dove abbiamo messo le premesse per una collaborazione, e tali sono state rispettate. Da qui siamo partiti. »

MAGLIE 2025 2026 – «Le maglie sono già pronte, in modo che possa valorizzare quella che è la città. Una passione che accomuna tutti: una grande responsabilità».

TONY D’AMICO – «Tony D’Amico ha un ruolo fondamentale nonostante queste voci, noi abbiamo grande fiducia in lui ed è molto contento per stare all’Atalanta. Per noi è molto fondamentale per qualsiasi altra parte stagione.»

QUALITA’ PARTENSHIP – «La qualità nella partenerchip ed p importante, abbiamo questo detto prima la qualità. Da appassionato non opsso dire che per esempio io ho visto questo. Conosco molte persone che sanno il valore della maglia. Io magari arrivo nella fase finale dove cerco di arrivare ad un contribut. Quando siamo andati a Boston la priorità è sempre quella di cogliere il meglio. Il nostro focus sarà quello di trovare all’Atalanta rispetto e grandi valori. Abbiamo trovato una semplicità di dialogo che ha fatto la differenza: così quando si presenteranno delle difficoltà sarà più facile gestire la situazione».

REALTA‘ – «Noi siamo una realtà dove abbiamo una strada lunga e difficile, ottenere il massimo risultato ed è importante che ci si unisca tutti per creare qualcosa di straordinari.»

INCONTRO CON PAGLIUCA – «Io ero molto incredulo quando con Pagliuca c’è stata la possibilità di vestire New Balance, e di questo siamo molto contenti».

VICE PRESIDENTE NEW BALANCE

BUSINESS – «Sono davvero felice di essere qui oggi, sono dispiaciuto di non parlare italiano (risata ndr). Per noi è un giorno importantissimo dove siamo molto orgogliosi di questa collaborazione a lungo termine, perché è fantastico vedere come l’Atalanta sia riuscita a crescere. New Balance fu fondata nel 1906 ed è un business familiare. Questo è uno dei motori principali per noi. Non vediamo l’ora di crescere insieme. Con Pagliuca così come con l’Atalanta è stato tutto spontaneo»

VALORI E IDENTITA’ – «Investiamo molto sul calcio, focalizzandoci sui valori, e quando abbiamo incontrato il team abbiamo capito l’importanza della comunità e sappiamo che i bergamaschi quanto sono affezionati all’Atalanta, nel mezzo anche ci troviamo di fronte ad un club molto innovativo. Non ho mai visto un’erba così bella sul campo, e ci siamo trovati subito d’accordo pluriennale, nella quale penso che l’Atalanta sia una grande realtà».

ASCOLTARE I FAN – «Per noi è importante ascoltare i fan per costruire una maglia molto importanti. Offrire il nostro network globale ci permette di arrivare fino ad un certo punto. Aiuterà molto Bergamo ad essere più famosa nel mondo»

MERCATO EUROPEO – «Osserviamo molto il mercato europeo per cercare d’imparare, ed è chiaro. E non ci sono altri piani per l’Italia. Anni 80/90? So che tutti sono pazzi e speriamo di soddisfare le aspettative dei fan, ma non possiamo condividere di più perché ne saprete di più. ».

«Quando sono venuto qui a visitare la sede, e quello che sta facendo Bergamo è veramente incredibile in ogni minimo dettaglio. Spogliatoi, giocatori e sono rimasto sospeso. Congratulazioni veramente e d’altronde, molto facile lavorare con l’Atalanta. L’esperienza di Luca è stata la stessa. Anche noi siamao davvero un business di famiglia. Siamo pronti a sviluppare qualcosa insieme. »

«Brand da Champions? No, vogliamo continuare così. E’ tutta una questione di qualità, vogliamo avere degli obiettivi. Soddisfare i consumatori. Se andremo in Champions con l’Atalanta sarebbe perfetto»

«Noi sosterremo questo club a partire dalla prossima stagione. Avevo dei sentimenti nei confronti di questa squadra. La performance di Dublino è stata qualcosa di incredibile. Da tedesco penso che il Leverkusen non meritava di vincere. Devo assolutamente vedere il film.»

