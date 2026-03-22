Newcastle Sunderland sospesa per cori razzisti: cosa è successo in Premier League. Novità anche sulle condizioni di Tonali

Newcastle Sunderland sospesa per cori razzisti: la ricostruzione di quanto accaduto in Premier League. Ecco come sta Tonali

Un derby del Tyne and Wear ricco di colpi di scena e, purtroppo, macchiato da un grave episodio extra-calcistico. Il Sunderland sbanca il St James’ Park al 90′, mentre il Newcastle fa i conti con le assenze. Per l’Italia, però, c’è un sospiro di sollievo: Sandro Tonali ci sarà per i playoff Mondiali.

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Tonali salta la Premier League: rassicurazioni per il CT Gattuso

Sandro Tonali non ha preso parte alla sfida odierna tra Newcastle e Sunderland, valevole per la trentunesima giornata di Premier League. L’ex Milan ha seguito la gara dalla tribuna senza indossare la tuta del club. Una scena che ha fatto inizialmente tremare i tifosi azzurri, ricordando il recente dolore alla gamba che lo aveva costretto al cambio al 55′ in Champions League contro il Barcellona.

Tuttavia, arrivano importanti rassicurazioni: l’allarme è definitivamente rientrato. Il centrocampista volerà a Coverciano già in serata per mettersi a disposizione del CT Gattuso. Inserito nella lista dei 28 convocati, Tonali guiderà il centrocampo dell’Italia nella decisiva semifinale dei playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord. Se la Nazionale sorride potendo contare su un giocatore da 47 presenze, 3 gol e 7 assist stagionali, il tecnico inglese Eddie Howe si dispera, avendo perso per problemi fisici anche Bruno Guimaraes.

Il Sunderland vince al 90′, ma il derby è segnato dai cori razzisti

Sul campo, la partita ha visto il Sunderland imporsi per 1-2 in rimonta, grazie alla rete decisiva siglata da Brobbey al novantesimo. A fare tristemente notizia, però, è stata la sospensione della partita nel secondo tempo a causa di cori di carattere discriminatorio intonati dai tifosi di casa contro il terzino destro del Sunderland, Lutsharel Geertruida.

La reazione istituzionale: il comunicato della Premier League

L’episodio ha fatto scattare immediatamente i protocolli ufficiali, seguiti da una durissima presa di posizione dei vertici del calcio inglese:

“La partita di oggi tra Newcastle United e Sunderland è stata temporaneamente sospesa durante il secondo tempo a seguito di una segnalazione di abuso discriminatorio proveniente dal pubblico, diretto al giocatore del Sunderland Lutsharel Geertruida. Ciò è in linea con il protocollo anti-discriminazione sul campo della Premier League. L’incidente avvenuto al St James’ Park sarà ora oggetto di un’indagine completa. Offriamo il nostro pieno supporto al giocatore e a entrambi i club. Il razzismo non ha posto nel nostro sport, né in alcun ambito della società. Continueremo a lavorare con le parti interessate e le autorità per garantire che i nostri stadi siano un ambiente inclusivo e accogliente per tutti“