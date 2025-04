Niccolini Bologna: «Ci abbiamo creduto fino alla fine, espulsione Italiano? Era una cosa di campo, si poteva dare il giallo»

Le parole di Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in casa contro l’Inter

Daniel Niccolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Bologna contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Abbiamo avuto anche qualche altra occasione prima del gol, ci abbiamo creduto fino alla fine. Bello in questo stadio che ha dato il massimo».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Io penso che dobbiamo pensare partita per partita. L’obiettivo è l’Europa, poi a fine campionato vedremo quale sarà».

ESPULSIONE ITALIANO – «Sinceramente non ho parlato con il mister. Però cose di campo, secondo me l’arbitro poteva anche dare due gialli. Anche perché per il mister è la prima espulsione, era un po’ dispiaciuto».