Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: rendimento, clausola da 34 milioni e le parole su Juve e Simeone...

Atletico Madrid, Nico Gonzalez convince: tutti i dettagli sul prestito dalla Juventus, la clausola riscatto e le sue parole..

Un affare da 34 milioni di euro che potrebbe incidere in modo significativo sul bilancio della Juventus. La cessione di Nico Gonzalez, attaccante argentino classe 1998 ed ex Fiorentina, all’Atletico Madrid non è ancora definitiva: il riscatto obbligatorio da parte del club spagnolo è infatti legato a una clausola precisa, che dipende dal minutaggio e dalla continuità del giocatore in Liga.

La clausola delle 21 presenze

Perché il trasferimento diventi permanente, Gonzalez dovrà disputare almeno il 60% delle partite di campionato con la maglia dei “Colchoneros”. In termini pratici, significa collezionare almeno 21 presenze, con un minutaggio minimo di 45 minuti per gara. Se la condizione verrà rispettata, nelle casse della Juventus entreranno 32 milioni di euro, che si aggiungeranno al milione già incassato per il prestito oneroso e a un ulteriore milione legato a bonus. L’operazione complessiva raggiungerebbe così i 33-34 milioni di euro, una plusvalenza importante per la società bianconera.

L’avvio a Madrid

L’esperienza di Gonzalez a Madrid è iniziata con il piede giusto. L’attaccante ha già collezionato 4 presenze, di cui 3 valide ai fini della clausola (contro Villarreal, Maiorca e Real Madrid), tutte con un minutaggio superiore ai 45 minuti. Un segnale positivo per l’Atletico e per il tecnico Diego Simeone, allenatore argentino noto per la sua disciplina tattica e la capacità di valorizzare i giocatori offensivi nel suo sistema di gioco.

Un affare tecnico ed economico

La Juventus osserva con attenzione l’evoluzione della situazione. La continuità di Gonzalez in Spagna non rappresenta soltanto una questione tecnica per l’Atletico, ma anche un fattore economico cruciale per il futuro dei bianconeri, che puntano a chiudere l’operazione con un incasso rilevante.

Le parole del giocatore

Dopo la vittoria per 5-2 contro il Real Madrid, Gonzalez ha dichiarato a Mediaset: «Voglio giocare di nuovo come quando ero alla Fiorentina. Simeone crede in me e mi fa sentire sicuro. Alla Juve non mi sentivo me stesso, ma questo è il calcio: le situazioni cambiano velocemente. Ora sono felice qui».

Un messaggio chiaro: il talento argentino sembra aver ritrovato fiducia e continuità. Se manterrà questo ritmo, la Juventus potrà presto incassare un tesoretto fondamentale per il proprio bilancio.