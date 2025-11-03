Nico Gonzalez conquista il Metropolitano! L’argentino ringrazia per l’ovazione contro il Siviglia: «Non mi capitava da tanto. Un’accoglienza che non dimenticherò»

Nico Gonzalez conquista il Metropolitano! L’argentino conquista i tifosi colchoneros con impegno e cuore contro il Siviglia

Il Civitas Metropolitano si è trasformato in un mare di applausi al 69’ di sabato quando, nel corso del secondo tempo di Atletico Madrid Siviglia, sul punteggio di 1-0 per la squadra di Simeone, il tabellone ha segnalato la sostituzione di Nico Gonzalez.

Il pubblico dell’Atletico Madrid ha salutato l’argentino con un lungo coro – «Niiico, Niiico!» – riconoscendone l’impegno e la dedizione nonostante le occasioni fallite nel primo tempo.

RINGRAZIAMENTI – «È qualcosa di meraviglioso, non mi capitava da tanto – ha raccontato l’attaccante, visibilmente emozionato –. Sono molto felice, perché vengo da un periodo difficile di adattamento e arrivare in questa famiglia è un’emozione che mi godo ogni giorno. Lo ricorderò per sempre».

Arrivato in prestito dalla Juventus con opzione di riscatto condizionata, Nico è stato titolare in nove delle undici partite stagionali. Il suo rendimento in crescita ha convinto anche Diego Simeone, che lo vede ormai come un tassello fondamentale del centrocampo rojiblanco.

«Il sostegno dei tifosi mi dà tantissimo – ha aggiunto –. Cerco di lasciare tutto in campo, perché è lì che sono felice. La stagione è lunga: devo continuare a lavorare, a dimostrare e a metterci quella garra argentina che mi contraddistingue».

Un abbraccio del pubblico che sa di consacrazione per Nico Gonzalez, sempre più simbolo di grinta e rinascita all’Atletico Madrid.