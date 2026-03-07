Nico Gonzalez show, che doppietta contro il Real Sociedad! Le condizioni per il riscatto dell’Atletico Madrid dalla Juventus: i dettagli

Grande prestazione per Nico Gonzalez, che con una doppietta regala la vittoria all’Atletico Madrid contro la Real Sociedad nella 27ª giornata di Liga. Dopo essere andati in vantaggio con Sorloth, i Colchoneros sono stati raggiunti dalla rete di Soler, ma hanno poi trovato di nuovo il vantaggio grazie al gol dell’attaccante argentino. Il 2-2 arrivato da Oyarzabal ha tenuto il match in equilibrio, fino al gol decisivo di Gonzalez, che all’81’ ha firmato il 3-2 finale, regalando ai suoi tre punti importanti.

Il futuro di Nico Gonzalez, però, è ancora incerto. Il 25enne, ex Juventus, è arrivato all’Atletico Madrid nell’estate del 2025, ma il suo trasferimento definitivo dipende da alcuni fattori. Sebbene il club spagnolo sia molto interessato a legarlo a sé in modo permanente, la situazione economica e il rendimento dell’attaccante saranno determinanti.

L’accordo attuale si basa su un prestito oneroso da 1 milione di euro, cifra che potrebbe salire a 2 milioni se vengono raggiunti determinati obiettivi sportivi. L’accordo, valido fino al 30 giugno 2026, prevede anche un diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro, che potrebbe trasformarsi in obbligo qualora il giocatore raggiunga una certa percentuale di presenze. In particolare, l’Atletico Madrid sarà obbligato al riscatto se Gonzalez gioca almeno il 60% delle partite di Liga, con almeno 45 minuti disputati a partita, pari a 21 gare.

Al momento, Gonzalez ha collezionato 13 presenze “utili” (almeno 45 minuti in campo), e il suo rendimento stagionale è positivo con 26 presenze in tutte le competizioni. La Juventus, che detiene ancora il suo cartellino, spera che il giocatore possa trasferirsi definitivamente, garantendo così una buona entrata economica per il club.

A parlarne è Calciomercato.com, che evidenzia come l’Atletico stia monitorando attentamente il suo sviluppo, con la possibilità che Gonzalez diventi una figura centrale nel progetto a lungo termine di Diego Simeone.