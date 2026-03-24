Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid spiazza tutti: occhi sul minutaggio per evitare l’obbligo di riscatto. La Juve osserva

Nico Gonzalez, svolta clamorosa all’Atletico Madrid: i Colchoneros frenano e non vogliono far scattare l’obbligo di riscatto

La Juventus segue con grande attenzione l’evoluzione del caso Nico González, attualmente in prestito all’Atletico Madrid. Le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano parlano di una decisione netta da parte del club spagnolo: i Colchoneros non intendono raggiungere il numero di presenze necessario per far scattare l’obbligo di riscatto concordato con i bianconeri. Le prestazioni dell’attaccante avrebbero convinto la dirigenza madrilena a muoversi con una strategia precisa in vista del finale di stagione.

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Per evitare l’acquisto automatico, l’Atletico gestirà con estrema attenzione il minutaggio del giocatore nelle prossime partite. L’obiettivo è impedirgli di raggiungere la soglia di presenze prevista dal contratto, una mossa studiata per non vincolarsi economicamente e mantenere margini di manovra in vista della prossima finestra di mercato. Una scelta che, di fatto, riduce lo spazio in campo per il calciatore, ma tutela i conti del club.

Questo non significa però che l’Atletico abbia chiuso le porte a un eventuale acquisto definitivo. La volontà del club è arrivare a fine stagione senza obblighi contrattuali, per poi riaprire il dialogo con la Juventus partendo da zero e provando a ottenere condizioni più favorevoli, magari con uno sconto sul cartellino. La partita tra le due società è solo all’inizio e promette sviluppi interessanti nelle prossime settimane.