Nico Paz giura amore al Como: «Lo adoro, mi ha reso felice. Futuro? La mia idea è questa»

Le parole di Nico Paz, centrocampista argentino del Como, sul suo futuro in vista del calciomercato estivo. Tutti i dettagli

Nico Paz ha parlato ai canali ufficiali della Serie A del suo impatto con il Como e degli obiettivi per il futuro in vista dell’inizio del calciomercato estivo. L’argentino è nel mirino di diverse squadre, tra cui l’Inter.

STAGIONE AL COMO – «Quest’anno che ho vissuto al Como è stato molto bello, la città è molto tranquilla e la gente è rispettosa, vive tanto il calcio. Sono entusiasti per la stagione che stiamo facendo e per ora non mi posso lamentare di nulla. Adoro vivere a Como e sono molto felice. Il Como è un club che sta crescendo molto. Prima di venire qui non ne avevo sentito parlare molto, ma fin dal primo giorno qui ho capito cos’è. Ho visto come si vive il calcio in questa città, come sente il calcio la gente e come ci sostengono i tifosi. È un onore per me poter rappresentare un club così. Anche i giocatori come Iovine e Gabrielloni, persone che son qui da tanto, ci insegnano l’importanza di questa istituzione. Con tutto il rispetto del mondo sto cercando di rappresentare questo stemma nel miglior modo possibile e poco a poco stiamo migliorando e stiamo portando il Como dove credo si meriti di stare. Quest’anno abbiamo vissuto tanti bei momenti, la squadra cresce e si vede. Ci siamo resi conto dell’importanza del progetto. Abbiamo visto che potevamo affrontare le squadre più grandi».

SOGNI E FUTURO – «Il sogno di diventare un calciatore professionista è qualcosa che ho realizzato quest’anno perché per me è il primo anno in una Prima Divisione, è un sogno per me e per la mia famiglia. Ci lavoro da quando avevo 3 anni e finalmente si è avverato. Voglio continuare a migliorare e raggiungere traguardi. Voglio giocare con l’Argentina, voglio giocare un Mondiale, voglio portare il Como più in alto possibile e vogliamo fare la storia qui in questo club».