Nico Paz Como, una big di Serie A non molla il pressing per il talento argentino: la strategia dei lariani per tenerlo

Nico Paz Como, una big di Serie A lo ha messo nel mirino, ma la società lariana vuole blindare il suo migliore talento: ecco la strategia

Va avanti da alcuni mesi la corte da parte dell’Inter nei confronti di Nico Paz. I nerazzurri provano a sfruttare gli ottimi rapporti tra Javier Zanetti e il padre del ragazzo: come spiega Tuttosport, nonostante il talento argentino classe 2004 sia il grande sogno per il centrocampo del futuro, il Como è pronto a mettere i bastoni fra le ruote al club di Viale della Liberazione.

NICO PAZ INTER – «Per il dopo Mkhitaryan, invece, in casa nerazzurra continuano a corteggiare Nico Paz (e piace sempre Ricci del Torino, nel mirino anche del Milan). Operazione tutt’altro che facile quella per il giovane fantasista argentino per un motivo più di altri: il Como vuole provare a tenerlo, eliminando tutte le clausole in favore del Real Madrid. Gli spagnoli, che hanno ceduto il giocatore l’estate scorsa per 6 milioni, vantano il 50% sulla futura rivendita o hanno la possibilità di ricomprarlo per 12. Il Como pensa di offrire 15 milioni, se non 20, per tenerlo e togliere al Real il controllo. Così facendo, sarebbe difficile poi per l’Inter acquistarlo».