Nico Paz Como, il talento spagnolo concentrato sulla stagione: «Sono felice. Non potrei chiedere di più in questo momento»

Nico Paz Como, il giovane centrocampista si racconta: «Felice e motivato, penso solo al presente con il Como»

Nico Paz è pronto a vivere una stagione importante con il Como, club in cui si sente a casa e dove sta crescendo sotto la guida di un grande come Cesc Fabregas. In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Sport, il centrocampista ha voluto mettere subito in chiaro il suo stato d’animo e i suoi obiettivi.

«Sono felice, siamo una buona squadra, con un ottimo staff e in una città e in un contesto bellissimi. Non potrei chiedere di più in questo momento», ha dichiarato Paz, che ha scelto il Como per avere continuità e fiducia. «È fondamentale per i giocatori della nostra età andare in una squadra in cui l’allenatore si fida di te, in cui sei una necessità per il tecnico e non solo una scommessa per il club», ha aggiunto parlando del rapporto con Fabregas, che non è solo un allenatore, ma un vero e proprio mentore.

Il percorso calcistico di Nico Paz è iniziato nel settore giovanile del Real Madrid, che mantiene un diritto di “recompra” sul giocatore. Tuttavia, il talento spagnolo non si lascia distrarre dalle voci sul futuro. «Ci saranno sempre molte chiacchiere ma sono calmo e concentrato sul Como. Sta per iniziare una stagione molto importante, in cui potremo fare molto bene», ha spiegato, confermando la sua voglia di far bene subito.

Il centrocampista ha anche parlato della sua emozione per l’esordio in campionato: «Non vedo l’ora di giocare la prima partita di campionato per mostrare al mondo di cosa è capace il Como. Sono molto emozionato». Alla domanda su un eventuale contatto con Xabi Alonso, altro grande ex Real Madrid, ha risposto: «Non ho mai parlato con lui, non ho avuto il piacere di incontrarlo. Come giocatore, è stato una leggenda del Real Madrid e un ottimo calciatore».

In sintesi, Nico Paz è totalmente concentrato sul presente con il Como, con l’obiettivo di crescere e aiutare la squadra a raggiungere grandi traguardi in questa stagione.