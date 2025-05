Nico Paz, nuovi contatti tra Como e Real Madrid: ecco la posizione dei lariani

Como, nuovi contatti con il Real Madrid per Nico Paz: le Merengues vorrebbero portarlo al mondiale per club, i lariani vogliono trattenerlo

Il Como punta a trattenere Nico Paz dopo la sua stagione di grande crescita sotto la guida di Cesc Fabregas. Il giovane centrocampista argentino, classe 2004, si è distinto come uno dei protagonisti del club lombardo e la società vuole confermarlo anche per la prossima stagione in Serie A.

Secondo Sky Sport, sono in programma nuovi contatti tra il Como e il Real Madrid, proprietario del cartellino del giocatore, per definirne il futuro. Finora non è stato trovato un accordo definitivo e non sono arrivate comunicazioni ufficiali né dalla Spagna né dall’entourage del calciatore. Il Como, però, mantiene una posizione ferma, desideroso di proseguire le trattative e provare a trattenere il talento argentino anche oltre il Mondiale per Club, evento in cui il Real sarà impegnato tra giugno e luglio. Sull’argentino non solo il Real, ma che l’interesse dell’Inter.