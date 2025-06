Nico Paz, il gioiello del Como è conteso da diverse big. La situazione aspettando novità importanti - Calcio News 24

Nico Paz conteso da molte big estere. La situazione attuale intorno al fuoriclasse del Como. Le ultime

Il nome di Nico Paz sta rapidamente scalando le agende di mercato dei top club europei. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il Manchester United starebbe valutando un’offerta estiva per il giovane talento argentino, reduce da una stagione brillante tra Real Madrid e Como, e ormai diventato uno dei profili più interessanti del panorama internazionale.

Classe 2004, Paz si è formato nella prestigiosa cantera del Real Madrid, dove ha compiuto l’intero percorso giovanile fino a debuttare con la prima squadra nella stagione 2023-24. Con otto presenze all’attivo e un gol decisivo contro il Napoli in Champions League, il centrocampista offensivo ha mostrato lampi di classe e personalità, attirando l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Nel corso della stagione, il Real ha poi deciso di cedere il giovane in prestito al Como, neopromosso in Serie A. In Lombardia, Paz ha trovato continuità, spazio e una guida d’eccezione: Cesc Fàbregas, ex stella di Arsenal, Barcellona e Chelsea, oggi figura chiave nel progetto tecnico del club lariano. Sotto la sua direzione, Nico Paz è esploso, conquistando la fiducia della piazza e degli osservatori. La sua visione di gioco, l’intelligenza tattica e la qualità tecnica gli hanno permesso di emergere come uno dei migliori prospetti della Serie A.

Proprio per questo, il Real Madrid starebbe pensando di riportarlo a casa, sfruttando una clausola di riacquisto fissata a soli 8 milioni di euro. Il nuovo allenatore dei Blancos, Xabi Alonso, si dice sia un grande estimatore del giovane argentino e ne apprezzerebbe molto l’adattabilità tattica e il potenziale a lungo termine. Tuttavia, nonostante l’interesse dei blancos, non è detto che Paz scelga il ritorno a Madrid.

Secondo fonti vicine al giocatore, infatti, Nico Paz starebbe valutando con attenzione l’idea di trasferirsi in Premier League, dove potrebbe trovare più spazio da titolare. Il Manchester United lo segue con attenzione e, qualora si presentasse l’occasione, sarebbe pronto a inserirsi nella corsa per assicurarsene il cartellino. A Old Trafford, il ventenne potrebbe avere la possibilità di imporsi in un progetto tecnico in fase di rinnovamento, ritagliandosi un ruolo da protagonista fin da subito.

Oltre allo United, si parla anche di un possibile interessamento dell’Inter, con Javier Zanetti che avrebbe dato il suo benestare a un eventuale arrivo del connazionale. L’ipotesi nerazzurra affascina, ma al momento sembra meno concreta rispetto alle altre due soluzioni.

Con diverse big europee in gioco e un potenziale enorme ancora in fase di sviluppo, il futuro di Nico Paz è tutto da scrivere. Tra un possibile ritorno al Real Madrid, la sfida in Premier League con lo United o una permanenza in Italia con l’Inter o il Como, l’estate potrebbe segnare un nuovo snodo cruciale nella carriera di uno dei giovani più promettenti del calcio europeo.