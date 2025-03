Nico Paz e Diao, Corneliusson: «Quest'anno supereranno il mio record di gol al Como. Ho un rimpianto: la finale di Coppa Italia, potevamo raggiungerla nel 1986» - Calcio News 24

Corneliusson ha voluto dire la sua sul Como e sulle prestazioni di Diao e Nico Paz: due giocatori che stanno facendo enormemente la differenza

Nel giorno di Roma-Como, La Gazzetta dello Sport ha incontrato Dan Corneliusson, attaccante svedese che negli anni ’80 ha giocato con i lariani. Ecco le sue parole.

SCELSE L’ITALIA PERF I MIGLIORI STRANIERI – «Assolutamente. Pensi che io arrivai dallo Stoccarda che aveva appena vinto la Bundesliga grazie anche a 12 miei gol. Ma la Serie A era un sogno e non ebbi il minimo dubbio quando mi chiamarono dal Como».

IL SUO COMO – «Quando arrivai c’era mister Ottavio Bianchi, mi ricordo di Tempestilli che poi andò proprio alla Roma, Hansi Muller arrivato dall’Inter, Matteoli, Bruno… Grandi giocatori, è stato un gran periodo. In Italia si viveva molto bene. L’anno dopo arrivò il mio partner d’attacco preferito, il povero Borgonovo. Bravissimo ragazzo e giocatore. Quando era malato andai a trovarlo a casa sua a Monza. Quante lacrime versate…Comunque, il 1985-86 fu la mia migliore stagione, segnai 7 gol e il Como arrivò nono in A e raggiunse le semifinali di Coppa Italia battendo la Juve e il Verona campione d’Italia. In panchina c’era Marchesi. In coppa perdemmo con la Sampdoria, ero infortunato, magari con me saremmo arrivati in finale».

NICO PAZ E DIAO – «Ottimi giocatori, giovani di grande prospettiva. Quest’anno credo entrambi infrangeranno il mio record di miglior cannoniere straniero del Como in un singolo campionato di A con 7 gol»