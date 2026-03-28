Calciomercato
Nico Paz Real Madrid, ormai non sembrano esserci più dubbi sul destino dell’argentino: prevista questa mossa in estate, Como avvisato
Nico Paz Real Madrid, delineato il futuro del trequartista del Como. Ecco cosa succederà in estate
Il mercato estivo si avvicina e le grandi manovre dei top club europei iniziano a delinearsi con grande chiarezza. Al centro delle attenzioni internazionali c’è il cristallino talento di Nico Paz, attualmente in forza al Como in Serie A, ma il cui destino sembra essere già tracciato. Nonostante le ottime prestazioni offerte nel campionato italiano, la permanenza del giovane fantasista sulle sponde del Lario appare temporanea. Il Real Madrid – infatti – ha il controllo totale sul suo futuro.
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I dettagli del contratto svelati da Fabrizio Romano
A fare luce sulla complessa architettura contrattuale che lega il giocatore alla Casa Blanca è Fabrizio Romano. La dirigenza spagnola, guidata da Florentino Perez, non ha lasciato nulla al caso al momento della sua partenza verso l’Italia, tutelando al massimo il proprio patrimonio tecnico.
L’accordo stipulato tra i due club prevede infatti condizioni estremamente favorevoli per gli iberici, strutturate in tre punti fondamentali:
- Clausola di riacquisto da 9 milioni per il 2026
- Clausola di riacquisto da 10 milioni per il 2027
- Clausola di rivendita del 50% e diritti di prelazione
La strategia dei Blancos: il primo colpo per l’estate
Queste cifre dimostrano inequivocabilmente come il trasferimento al Como sia stato concepito esclusivamente come un fondamentale percorso di maturazione. Il diritto di prelazione e l’altissima percentuale sulla futura rivendita garantiscono al club spagnolo una posizione di dominio assoluto rispetto a qualsiasi altra pretendente.
Le intenzioni per i prossimi mesi sono ormai delineate. “Il Real Madrid conta su Nico come parte del suo progetto a lungo termine”, considerandolo un tassello ideale per ringiovanire e rafforzare la rosa a disposizione di Arbeloa. A conferma di questa precisa volontà strategica, “si prevede che sarà il primo acquisto di questa estate“, inaugurando così con un gradito ritorno la campagna trasferimenti dei Galacticos.