Nico Paz: «Real Madrid? Mai dire mai. Il mio obiettivo...»

Nico Paz: «Real Madrid? Mai dire mai. Ma ora il mio obiettivo è questo». Le dichiarazioni del talentuoso centrocampista di proprietà del Como

Nico Paz, giovane talento argentino classe 2004 cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, sta vivendo un momento di grande serenità al Como. Il fantasista, arrivato in estate, ha sottolineato come il club lombardo rappresenti per lui l’ambiente ideale, grazie alla qualità della squadra, al lavoro dello staff tecnico e al contesto stimolante in cui opera.

Un ruolo chiave nella sua crescita lo sta avendo Cesc Fabregas, ex campione di livello internazionale e oggi allenatore del Como. Paz ha evidenziato l’importanza di avere un tecnico che ripone fiducia nei giovani e li considera elementi fondamentali per il progetto, e non semplici scommesse.

Sul fronte mercato, il nome di Nico Paz è stato accostato anche al mercato Inter, che lo monitora con attenzione. Il giocatore, però, ha ribadito di essere concentrato esclusivamente sulla nuova stagione con il Como, pronto a dare il massimo fin dal debutto in campionato.

SUL COMO – «Siamo una buona squadra, con un ottimo staff, e in una città e in un contesto bellissimi. Non potrei chiedere di più in questo momento».

L’IMPORTANZA DELLA FIDUCIA DI FABREGAS – «È fondamentale per i giocatori della nostra età andare in una squadra in cui l’allenatore si fida di te, in cui sei una necessità per l’allenatore e non solo una scommessa per la società. Sto imparando molto da lui. È stato tra i migliori giocatori al mondo ed è una persona che mi aiuta molto a continuare a crescere e a sfruttare al meglio questo importante palcoscenico».

LE VOCI SUL MIO FUTURO? – «Ci saranno sempre molte chiacchiere, ma sono calmo e concentrato sul Como. Sta per iniziare una stagione molto importante, in cui potremo fare molto bene. Non vedo l’ora di giocare la prima partita di campionato per mostrare al mondo di cosa è capace il Como. Sono molto emozionato. Il mio tempo a Madrid non è finito? Non si sa mai. Sono concentrato su Como, che è il posto a cui appartengo. Sono molto felice ed emozionato. Non ho idea del futuro, non so nemmeno cosa farò domani”».

REAL MADRID – «È il club che mi ha dato tutto. Quello che mi ha dato l’opportunità di crescere, dove ho debuttato da professionista e dove ho trascorso metà della mia vita. Sono molto affezionato ai Blancos. Xabi Alonso? Non ci ho mai parlato, non ho avuto il piacere di incontrarlo. Come calciatore, era una leggenda del Real Madrid e un ottimo giocatore».