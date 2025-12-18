Nico Paz Real Madrid, ritorno rinviato? il Como resta centrale nel progetto del trequartista argentino e potrebbe trattenerlo fino a giugno!

Nico Paz Real Madrid, possibile rientro posticipato? Quando tutto sembrava deciso ecco la rivelazione che riscrive i piani dell’argentino!

Da mesi, il ritorno di Nico Paz al Real Madrid sembrava una formalità. Il giovane centrocampista argentino, attualmente in forza al Como, ha mostrato una crescita costante che ha convinto i vertici di Valdebebas. Il club blanco, che si era cautelato con un’opzione di recompra strategica, vedeva nell’ex cantera un rinforzo ideale già per il mercato di gennaio.

Tuttavia, nelle ultime settimane lo scenario è mutato, secondo Fichajes.net. Sebbene l’opzione del ritorno resti viva, il Real Madrid sta seriamente valutando di posporre l’operazione a fine stagione. Una decisione frutto di un’analisi approfondita sul momento del giocatore, sul suo percorso di sviluppo e sulle reali necessità della prima squadra nell’immediato.

L’esperienza al Como si è rivelata fondamentale per la maturazione di Nico Paz. Lontano dalle pressioni mediatiche di Madrid, il giovane talento ha trovato continuità, fiducia e un ruolo da protagonista che difficilmente avrebbe avuto a Chamartín. Questa stabilità ha permesso al suo gioco di evolversi in termini di lettura tattica e personalità. Il calciatore si è affermato come una delle pedine più interessanti della squadra, dimostrando che il suo valore va oltre l’etichetta di promessa.

Il Real Madrid apprezza particolarmente questo contesto favorevole e teme che un ritorno precipitoso possa rivelarsi controproducente. La dirigenza è consapevole che non tutti i giovani debbano tornare subito alla base per avere successo. Nel caso di Nico Paz, completare la stagione al Como potrebbe risultare più vantaggioso rispetto a un inserimento a metà campionato con un ruolo marginale e poco margine di errore.

Il club blanco preferisce lavorare con una visione a lungo termine, pianificando il ritorno del centrocampista in modo ordinato per la prossima stagione. Questo consentirebbe di definire con chiarezza il ruolo che il giocatore potrebbe occupare fin dall’inizio, evitando decisioni affrettate nel complesso mercato di gennaio.

Il rinvio del ritorno non indica un cambio di rotta sul futuro di Nico Paz. Al contrario, per il Real Madrid si tratta solo di una questione di tempo: la priorità resta proteggere il giocatore e garantirgli un inserimento ottimale al Santiago Bernabéu. Nel frattempo, Nico Paz continuerà a crescere in un ambiente che lo valorizza, sotto l’occhio vigile del club che sa di avere tra le mani un talento dal futuro promettente.