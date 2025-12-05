Calciomercato Como, Nico Paz va via dalla Lombardia? Ecco la situazione attuale in casa dei comaschi

Calciomercato Como: il futuro di Nico Paz tra suggestioni nerazzurre e destino già scritto

Il nome di Nico Paz continua ad accendere le discussioni legate al Calciomercato Como, soprattutto alla vigilia della sfida contro l’Inter, una partita che porta con sé trame affascinanti e legami profondi. Il giovane talento argentino, oggi punto di riferimento del centrocampo lariano, è atteso alla Scala del Calcio per affrontare i nerazzurri, un appuntamento che assume un valore particolare per la sua storia personale e familiare.

Come riportato da Il Giorno, il rapporto tra l’Inter e Nico Paz affonda le radici in un legame di lunga data: suo padre Pablo, ex difensore della nazionale argentina, è amico storico di Javier Zanetti. La connessione con il mondo nerazzurro emerge chiaramente anche dalla presenza del ragazzo, insieme all’altro gioiello del Como, Máximo Perrone, alla recente cena di beneficenza organizzata dalla Fondazione Pupi, iniziativa solidale fondata proprio dall’ex capitano interista.

Non è un caso, inoltre, che la famiglia Paz viva a Oltrona di San Mamette, una località strategica sia per chi si muove verso Appiano Gentile sia per chi frequenta il centro sportivo del Como. Un dettaglio che alimenta ulteriormente le speculazioni di Calciomercato Como, soprattutto perché il territorio lombardo è spesso stato culla di talenti destinati a palcoscenici più prestigiosi. Il quotidiano ricorda persino che Oltrona ospitò in passato la famiglia Berlusconi durante la Seconda Guerra Mondiale, lasciando intendere che un osservatore abile non si sarebbe fatto scappare un profilo come quello di Paz.

Domani, a San Siro, il centrocampista albiceleste vivrà un duello emozionante contro Lautaro Martínez, amico e compagno di nazionale, oggi capitano dell’Inter e protagonista assoluto del campionato. Un confronto che sembra preludere al futuro: entrambi potrebbero ritrovarsi fianco a fianco ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti. L’obiettivo dichiarato di Nico Paz è ambizioso: arrivare un giorno a indossare la mitica numero dieci dell’Argentina.

Nonostante i forti collegamenti con Milano e le suggestioni che animano il Calciomercato Como, il destino del giovane talento appare però già tracciato. Il Real Madrid conserva infatti la clausola di recompra sul giocatore, un dettaglio che lascia presagire un futuro a tinte blancos più che nerazzurre o lariane.

